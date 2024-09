Palermo, Le Douaron si presenta: «Costo del mio cartellino? Sono molto fiero di giocare per una squadra così importante»

Intervenuto in conferenza stampa l’ultimo arrivato in casa Palermo dal mercato estivo, Jeremy Le Douaron si presenta ai giornalisti presenti al Palermo CFA di Torretta.

Ecco le sue parole:

«Sulla squadra? E’ una bella squadra con giocatori fantastici. Ci stiamo allenando per le prossime partite. Ho parlato molto con l’allenatore e speriamo che questa stagione sia migliore dell’anno scorso. Mio cartellino uno dei più alti in assoluto degli ultimi anni? Sono molto fiero di giocare per una squadra così importante e di così alto livello. Anche lo staff è molto professionale. La partita col Cosenza è stata davvero una bella partita. Io giocherò dove l’allenatore vorrà, a destra a sinistra o al centro. Sono comunque sicuro che lavoreremo bene».