Palermo, Le Douaron si presenta: «Mi ispiro a Cavani. Sono un giocatore molto veloce»

Intervenuto in conferenza stampa l’ultimo arrivato in casa Palermo dal mercato estivo, Jeremy Le Douaron si presenta ai giornalisti presenti al Palermo CFA di Torretta.

Ecco le sue parole:

«Mi ispiro soprattutto a Cavani. Sono un giocatore molto veloce a cui piace la profondità e sono anche molto generoso in campo. Al Brest eravamo uniti e molto competitivi, è molto importante per me avere questa forza in squadra per batterci insieme con gli avversari. E’ molto importante avere sinergia tra i giocatori, mi aspetto però che non sarà un giocatore a fare la differenza ma che tutta la squadra farà la differenza».