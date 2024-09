Palermo, Le Douaron si presenta: «Fisicamente sono pronto a giocare. Spero di segnare tanto»

Intervenuto in conferenza stampa l’ultimo arrivato in casa Palermo dal mercato estivo, Jeremy Le Douaron si presenta ai giornalisti presenti al Palermo CFA di Torretta.

Ecco le sue parole:

«Gol in campionato? Ho fatto alcuni gol al Brest e spero di farne altrettanti o di più qui a Palermo. Farò di tutto per fare bene. La Nazionale francese resta un sogno ovviamente per me. Dal punto di vista fisico sono assolutamente pronto e mi sento pronto per giocare il prossimo weekend ancora. È la mia prima esperienza fuori dalla Francia, una cosa nuova novissima. Sono sicuro che mi adatterò abbastanza facilmente e mi troverò molto bene qui a Palermo».