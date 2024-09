Scontro moto-camion nel Nuorese: grave padre di Sirigu

Un grave incidente stradale è avvenuto sulla strada Posada-Siniscola, nel territorio di Nuoro, coinvolgendo Adriano Sirigu, padre di Salvatore Sirigu, ex portiere della nazionale italiana e attualmente in forza al Palermo. Secondo quanto riferito dall’ANSA, l’incidente, un violento scontro frontale, ha visto la moto guidata da Adriano Sirigu collidere con un camion della Protezione Civile.

L’impatto è stato tale da richiedere il trasporto immediato di Sirigu all’ospedale di Sassari, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Le dinamiche precise dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità locali, che stanno cercando di ricostruire la sequenza degli eventi che ha portato allo scontro.

Adriano Sirigu, al momento dell’incidente, era diretto verso l’azienda di Siniscola dove lavora. La comunità locale è in attesa di aggiornamenti sul suo stato di salute, sperando in un miglioramento che possa portarlo fuori pericolo.

Questo incidente ha toccato la comunità non solo locale ma anche nazionale, data la notorietà di suo figlio Salvatore, che ha rappresentato l’Italia in numerosi incontri internazionali, incluso il Campionato del Mondo. La famiglia Sirigu è ben conosciuta e stimata in zona, e molte persone hanno già espresso la loro vicinanza e supporto in questo momento difficile.