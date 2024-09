Palermo, Le Douaron si presenta: «La Serie B è un bel campionato. Tifosi rosa magnifici»

Intervenuto in conferenza stampa l’ultimo arrivato in casa Palermo dal mercato estivo, Jeremy Le Douaron si presenta ai giornalisti presenti al Palermo CFA di Torretta.

Ecco le sue parole:

«Trattativa e scelta finale col Palermo? Ho scelto Palermo perché la serie B è un bel campionato e sono molto contento di aver firmato il contratto. Spero di fare bene qui. Ruolo in campo? Sono un giocatore polivalente, giocherò dove chiederà il mister. Storia del Palermo? Si un po’ la conosco la storia del club. So anche che i tifosi sono magnifici, la Serie B è difficile e bisogna dare il massimo ogni partita. Non vedo l’ora di giocare».