Palermo, Le Douaron si presenta: «Per me è un onore indossare questa maglia»

Intervenuto in conferenza stampa l’ultimo arrivato in casa Palermo dal mercato estivo, Jeremy Le Douaron si presenta ai giornalisti presenti al Palermo CFA di Torretta.

Ecco le sue parole:

«Avevo già contatti con il ds del Palermo e questa è una bellissima opportunità dopo i 4 anni al Brest. Per me è un onore indossare questa maglia e portare avanti questo progetto ambizioso. Champions League? Seguirò la squadra durante il suo percorso, è stata comunque una grande opportunità e sono fiero di essere qui al Palermo. Giocatori francesi o che parlano francese? Sicuramente avere dei francesi sarà più facile per me, l’italiano non è facile ma voglio impararlo. I giocatori che sono qui mi hanno dato qualche consiglio».