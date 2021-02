L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla crisi del Palermo.

Scene che fanno riflettere dopo Avellino, che fanno pensare ad un malessere interno della squadra. Situazioni che a una dirigenza non possono passare inosservate. Anche per capire se il tecnico è ancora in sintonia con i calciatori.





Le scelte di Boscaglia, dall’esclusione di Crivello fino a Rauti che si ritrova a vedere la panchina, rischiano di creare delle crepe. I tifosi, sui social, chiedono la testa del tecnico, ma ricondurre le cause del momento negativo ad una sola persona non sarebbe corretto. Le difficoltà finanziarie della società difficilmente possono aprire la strada ad un altro tecnico.