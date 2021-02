L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo.

"Bye Bye playoff" scrive il quotidiano. Serviva un cambio di marcia, invece si è verificato ciò che nessuno si sarebbe mai auspicato. Guardarsi alle spalle adesso è un obbligo.





Preoccupa lo stato di rassegnazione dei giocatori, quel senso di impotenza che non fa scattare la scintilla. Come è stato singolare non vedere alcun compagno andare a consolare Pelagotti dopo l’erroraccio.