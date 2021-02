Mercoledì 17 febbraio il Palermo, per il primo turno infrasettimanale di febbraio, sarà impegnato in casa della Turris. I rosanero partiranno per questa trasferta con l’intento di dare continuità al successo ottenuto contro il Bisceglie (clicca qui per gli highlights) nell’ultimo turno di campionato.

Guardando gli ultimi risultati della Turris, che non conquista la vittoria dallo scorso 23 dicembre e oggi stata sconfitta per 3-1 dal Monopoli, il compito sembra facile, ma non sarà così. Questo perché la squadra rosanero in trasferta non ha un cammino impeccabile.





Per i siciliani in dieci trasferte sono arrivate solamente due vittorie, quatto pareggi e altrettante sconfitte; per un totale di 10 punti, cioè un terzo di quelli disponibili. Anche sotto il profilo delle marcature in trasferte il piatto piange, perché i rosanero hanno gonfiato la rete avversaria solamente cinque volte.

Certamente pochi per una squadra che ambisce ad un piazzamento importante al termine del campionato, ma la vittoria per 3-1 contro il Bisceglie potrebbe dare una spinta in più anche in vista del prossimo turno.

La cosa che può consolare Boscaglia e i suoi è vedere che alcune squadre, lontano dalle mura amiche, hanno fatto per quanto riguarda i punti conquistati, anche disputando gare in più. Ad esempio la Vibonese e la Cavese in dodici trasferte hanno conquistato rispettivamente 10 e 9 punti. Così come la Paganese, che con le stesse trasferte dei rosanero ha totalizzato 8 punti, uno in più di Potenza e Bisceglie che hanno giocato lontano dalle loro mura rispettivamente per undici e dodici volte.

Dopo questa trasferta campana al “Barbera” arriverà il Catanzaro, affrontare questa sfida con tre punti in più sarà fondamentale per provare a scalare posizioni in classifica.