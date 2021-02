Torna finalmente alla vittoria il Palermo e lo fa imponendosi 3-1 sul Bisceglie, nell’anticipo della 24^ giornata di serie C.

Successo in rimonta per i rosanero, grazie alla doppietta di Lucca e al gol di Luperini che hanno annullato il vantaggio iniziale dei biancoblu arrivato al 7′. Il Palermo sale così a quota 30 punti in classifica.