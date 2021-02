«Tornare al 4-2-3-1? Non mi interessano gli assetti, ci sono squalifiche e infortuni in mezzo al campo ma abbiamo i sostituti. Ogni tanto anzi è anche bene che qualcuno riposi. Un 4-3-3 in questo momento è un modo di giocare che ci dà più equilibrio e da un altro lato ci fa essere più incisivi.

Lucca? Parlo anche di Saraniti, perché non dimentico nessuno. E’ un momento buono per Lorenzo, ma Andrea è un ottimo giocatore che ci darà un mano. Lucca è un giovane di 20 che deve ancora capire chi è e cosa può fare, ancora non riesce a dare il 100%. Ma è normale, ha un percorso di crescita che secondo me è ancora lunghissimo. Dobbiamo aspettarci momenti in cui non è in grandi condizioni, così come aspettarsi l’exploit che sta avendo adesso».





Queste le parole rilasciate da Roberto Boscaglia, tecnico del Palermo, in conferenza stampa al termine del match contro il Bisceglie.