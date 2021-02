«L’incoraggiamento dei tifosi oggi? Una grandissima spinta, li ringraziamo per esserci nonostante tutto. E’ stato emozionante quello che hanno fatto. La vittoria è soprattutto per loro, con gli stadi vuoti so che per loro è dura.

Quando arrivi fuori dall’Hotel e vedi tutta quella che gente che ti incita ti viene la pelle d’oca, hanno dato qualcosa in più ai giocatori. E’ una vittoria loro, ma noi dobbiamo continuare a lavorare così.





Inserimento di Luperini frutto del lavoro? Quando giochi così le due mezzali sono attaccanti aggiunti. Gregorio è uno abituato a questo, lo fa bene e lo stanno facendo anche gli altri.

Sul secondo gol di Lucca era una situazione che avevamo provato su calcio da fermo, è stato bravo Martin a metterla lì. Il lavoro da solo però non basta, servono gli interpreti che lo fanno nel modo giusto».

Queste le parole rilasciate da Roberto Boscaglia, tecnico del Palermo, in conferenza stampa al termine del match contro il Bisceglie.