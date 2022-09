L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla coppia dirigenziale Rinaudo-Zavagno verso la conferma.

È una strada tracciata alla ricerca di certezze, tra conferme e sorprese. Quella che il Palermo vuole seguire in campo e che potrebbe trovare ben presto anche fuori dal terreno di gioco. A breve dovrebbe essere sciolto anche il nodo dirigenziale, con Rinaudo che ha svolto finora il ruolo di direttore sportivo ad interim, affiancato da Zavagno.

Un tandem che ha convinto e che in questi giorni potrebbe passare da una dimensione «temporanea» a quella definitiva. Lo scout argentino è ancora in Sicilia e segue da vicino la squadra, insieme all’ex difensore palermitano, in totale simbiosi con Corini. Inizialmente sembrava dovesse andar via a mercato terminato, dovendosi occupare anche di altri club della «galassia» City, ma la sua permanenza ad una settimana dalla chiusura delle liste lascia aperta anche l’ipotesi di una conferma. Le riserve, per lui e per Rinaudo, verranno sciolte a breve.