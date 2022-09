L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui ballottaggi in vista di Palermo-Genoa.

L’unico dubbio lì dietro è tra Mateju e Sala, col primo favorito per la conferma nel ruolo di terzino sinistro. Un solo vero ballottaggio anche in attacco, dove il rientro di Valente dalla squalifica dà a Corini una scelta in più sulle fasce. Se Di Mariano va verso la conferma dal primo minuto e se la titolarità di Brunori non ha motivo di essere messo in discussione, la sola incognita rimane quella che porta ad uno tra Elia e, per l’appunto, Valente.

Sempre però nell’ottica di una riproposizione del tridente, da non accantonare dopo una prova negativa. L’unica alternativa provata in questi giorni, più che un 4-2-3-1 è sembrata essere una formula speculare a quella dei prossimi avversari, con due punte vere e proprie. Una soluzione inedita che non appare percorribile, a differenza del 4-3-3 bis.