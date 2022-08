L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Se si parla di affari fatti, la certezza è Mateju. Il terzino completerà oggi le visite mediche a Villa Stuart e poi raggiungerà la Sicilia per riabbracciare Corini, che lo ha allenato a Brescia e lo ha avuto in rosanero. Contratto fino al 2024 per il difensore ceco, svincolatosi dal Venezia al termine della scorsa stagione, con opzione per un ulteriore anno.

Una trattativa lampo e un accordo che va solo formalizzato, per il 26enne nazionale ceco. Il suo ingresso in lista imposto dalla Lega B. Questo, però, non ferma la dirigenza rosanero dal cercare altri rinforzi, specialmente a centrocampo, dove è necessario l’inserimento di almeno un altro elemento per rendere il reparto numericamente competitivo.