L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Si sta facendo di tutto per convincere l’Ascoli a cedere Saric. L’ultima offerta del Palermo era di 1,65 milioni, ma nelle ultime ore sarebbe stata alzata. Per il mediano classe ’97 è pronto un contratto quadriennale. In attesa della risposta dell’Ascoli, però, Rinaudo e Zavagno non restano con le mani in mano. Ormai del tutto defilata l’ipotesi di Bisoli, destinato a restare a Brescia.