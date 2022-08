L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Sette giorni di fuoco, con una lista da sfoltire. Il mercato del Palermo adesso, passa anche da qui. Perché con Mateju ormai atteso a breve in Sicilia, non rimangono alternative. Se si vuole prendere un centrocampista over, serve fare spazio, oppure escludere qualcuno dalla lista

Se il vice—Brunori sarà nato prima del 1999, pure. Questione di numeri oltre che di tempi, diventati sempre più stretti. Il lavoro di Rinaudo e Zavagno per la mediana non si sta limitando al solo Saric, per il quale prosegue il tira e molla con l’Ascoli. A centrocampo si segue anche la pista che porta a Machin del Monza, operazione complessa che però in viale del Fante non intendono scartare, specialmente in questa fase di stallo con i marchigiani. Una vicenda che potrebbe portarsi, a questo punto, fino alle battute conclusive di questa finestra estiva in cui il Palermo cercherà anche di liberarsi di qualche “esubero”. Non solo per avere qualche slot in più ma anche per alleggerire l’organico.