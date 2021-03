Si è appena conclusa la sfida tra Palermo e Juve Stabia, gara valida per la 29^ giornata del campionato di Serie C girone C. Al 90′ il risultato è di 2-4 con le reti di Luperini al 6′ e all’83’, per il Palermo, Berardotto al 27′, Fantacci al 48′ e la doppietta di Marotta ai minuti 67′ e 71′. Di seguito le pagelle del match di Ilovepalermocalcio:

PELAGOTTI: Ha sulla coscienza il gol del pari di Berardotto. Si sposta prima sul lato opposto e il tiro che si insacca non sembrava nemmeno irresistibile. Sul gol dell’1-4 deve coprire meglio lo specchio. VOTO 4,5





PERETTI: Viene ammonito e deve stare attento. Ci prova di testa ma Russo gli dice di no. VOTO 6

DAL 51′ SOMMA: Lascia tutto solo Marotta che sigla il gol del 3-1. VOTO 5

PALAZZI: Un po’ disattento su Fantacci che sigla il gol dell’1-2. Sul gol dell’1-4 spizza la palla per Marotta che va lanciato a tutti per tu con Pelagotti. VOTO 5

ACCARDI: Il migliore in difesa. Attento in fase difensiva e con il passaggio a quattro può spingersi in avanti. VOTO 5,5

ALMICI: Da quel lato la Juve Stabia non sfonda mai. Prova qualche incursione sui cross di Floriano, ma non arriva a far male. Cala alla lunga VOTO 6

DAL 51′ CRIVELLO: Entra per dare spinta sulla fascia, ma non riesce a fare molte cose oltre un cross. VOTO 5,5

LUPERINI: Protagonista del match. Pressa su Berardocco che sbaglia il controllo e lui insacca il gol del vantaggio. Proprio sul pari del capitano campano esce in ritardo. Sul gol dell’1-2 si ferma pensando di aver subito fallo. Sigla il gol del 2-4, ma non serve a molto. VOTO 6

DE ROSE: Gestisce degnamente i palloni che riceve. Deve stare attento quando Luperini si sgancia in avanti. VOTO 5,5

DALL’82’ BROH: Non ha tempo per incidere. VOTO SV

VALENTE: Da esterno di centrocampo meglio di quando passa in attacco. In quella posizione non riesce ad incidere. VOTO 5,5

DAL 67′ RAUTI: Colpisce un palo e spizza la palla che Luperini mette dentro per accorciare le distanze. VOTO 5

SILIPO: Prova a far male e qualche volta arriva anche sul fondo. Trovando la continuità può solo crescere. VOTO 6

DAL 51′ SANTANA: Viene impegnato prima mezzala dopo esterno, ma non gli si può chiedere di essere sempre decisivo. Serve il pallone che Luperini, dopo la spizzata, mette dentro. VOTO 6

FLORIANO: Ha voglia e si vede. Ci prova da fuori ma è poco preciso. Stringe verso il centro per lasciare spazio a Valente. Serve qualche cross pericoloso per i compagni. VOTO 6

LUCCA: Nel primo tempo è il primo a presserà il portatore di palla. Non crea pericoli alla difesa campana. Si innervosire sul finale e viene cacciato. VOTO 5

FILIPPI: La squadra parte bene, dopo il gol cala il ritmo e la Juve Stabia viene fuori. Il gol a freddo nella ripresa forse fa perdere qualche certezza e non riesce a dare la scossa con i cambi. VOTO 5,5