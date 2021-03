Clamorosa sconfitta del Palermo al Renzo Barbera, dove la Juve Stabia si impone per 4-2. Crollo inspiegabile dei rosanero, che al di là del vantaggio iniziale, fino all’1-1 di Berardocco aveva giocato forse la migliore partita del campionato. Il gol a freddo nella ripresa ha decisamente cambiato le sorti del match, con il Palermo che nonostante ci abbia provato fino all’ultimo è comunque affondato sotto i colpi dei gialloblù, pagando ancora una volta gli stessi errori visti sotto la gestione di Boscaglia. Di seguito la cronaca di Palermo-Juve Stabia 2-4:

PRIMO TEMPO: Pronti via, la Juve Stabia batte il calcio d’inizio. Al 2′ prima progressione del Palermo con Silipo che serve in area Luperini, anticipato da un avversario. Qualche secondo più tardi ancora Palermo con De Rose che verticalizza in area, di testa stacca Luperini: palla che si spegne alla destra della porta. Al 3′ Silipo prova la conclusione da fuori area, alta sopra la traversa. GOOOOL PALERMO AL 6′! Lucca pressa il portiere che scarica per Berardocco, ma Luperini gli ruba la sfera e con il sinistro la insacca sotto la traversa. Palermo-Juve Stabia 1-0. All’11’ ancora Palermo pericoloso: cross di Valente, respinto, ne approfitta Floriano che la rimette in mezzo ma non ci arriva nessuno. Bel Palermo in questi primi minuti. Continua la pressione asfissiante dei rosanero, break di Floriano che da fuori area cerca il gol rasoterra: palla fuori. Da segnalare un ottimo Luperini, scatenatissimo fino a questo momento il numero 27. Al 21′ Lucca per Floriano, cross di esterno e per un pelo non ci arriva Almici di testa. L’arbitro aveva comunque fischiato fallo in attacco. Al 22′ corner per la Juve Stabia, se la cava il Palermo. Al 24′ Lucca si invola verso la porta, resiste alla trattenuta di un avversario, poi perde l’attimo giusto per calciare e il pallone è deviato in angolo. Corner battuto, è uno schema, Silipo crossa dalla parte opposta dove c’è il solo Peretti: il difensore di testa a colpo sicuro, direttamente sul portiere. Davvero un ottimo Palermo, super aggressivo. Al 27′ arriva però all’improvviso il pareggio della Juve Stabia: Mulè per Berardocco che tutto solo da fuori area approfitta dell’uscita in ritardo di Luperini e insacca il pallone alle spalle di Pelagotti. Avrebbe potuto fare qualcosa di più anche l’estremo difensore rosanero, rimasto immobile. Palermo alla ricerca del raddoppio, ci prova con una punizione al 31′ di De Rose per la testa di Luperini: palla fuori. I rosanero devono assolutamente reagire, senza fare prendere di coraggio la Juve Stabia. Il direttore di gara concede 1′ di recupero. Finisce 1-1 il primo tempo, Palermo che dopo il gol della Juve Stabia è decisamente calato.





SECONDO TEMPO: si riparte, in campo gli stessi 22 uomini del primo tempo. Cambia nuovamente il parziale, Juve Stabia in vantaggio con Fantacci al 48′. Malissimo il Palermo nell’occasione del vantaggio degli avversari, era stato lo stesso Fantacci ad approfittare di un errore a centrocampo di Luperini prima di arrivare al gol, complice anche una dormita difensiva. Filippi decide di giocarsi la prima girandola dei cambi: dentro Santana, Crivello e Somma per Silipo, Almici e Peretti al 51′. Al 55′ corner per il Palermo: batte Floriano, è uno schema, palla a Santana che la mette in mezzo ma non ci arriva nessuno. Al 57′ punizione per il Palermo, Santana sul pallone: spazza la difesa, Floriano al volo e palla fuori di poco. Al 60′ azione insistita del Palermo, alla fine è ancora Floriano a provarci con un diagonale che si spegne sul fondo. Rosanero alla disperata ricerca del pari. Al 64′ bella giocata di De Rose che si libera di due avversari e viene chiuso in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo ci prova prima Floriano dalla distanza, tiro ribattuto, poi Accardi va al cross e trova Somma che non riesce però a coordinarsi e calcia male. Sta per arrivare il momento di Rauti. Al 67′ arriva il terzo gol della Juve Stabia: marcatore Marotta, servito dalla sinistra, anche qui male la difesa dei rosa. Arriva anche il cambio, fuori Valente per Rauti che va subito alla conclusione: deviata sul palo. Al 70′ punizione da posizione interessante per il Palermo: Lucca di potenza, palla sulla barriera. Fase concitata della partita, con un Palermo che non sta meritando il doppio svantaggio. La Juve Stabia dilaga al 71′, doppietta di Marotta questa volta a tu per tu con Pelagotti. La partita prende una piega inaspettata visto l’avvio di gara degli uomini di Filippi. GOOOL PALERMO ALL’83’! Luperini accorcia le distanze con un tiro al volo su un cross di Santana, spizzato di testa da Rauti. All’86’ punizione per il Palermo, batte Santana: respinge la difesa gialloblù. Sono 5 i minuti di recupero. Clamorosa espulsione di Lucca quasi allo scadere, rosso diretto per l’attaccante rosanero che aveva subito fallo ma evidentemente ha detto qualcosa di troppo. Palermo-Juve Stabia finisce 2-4.

IL TABELLINO

PALERMO (3-4-3): 1 Pelagotti; 16 Peretti (51′ Somma), 5 Palazzi, 4 Accardi (C.); 29 Almici (51′ Crivello), 27 Luperini, 18 De Rose (82′ Broh), 14 Valente (67′ Rauti); 10 Silipo (51′ Santana), 7 Floriano; 17 Lucca. A disposizione: 12 Fallani, 8 Martin, 13 Lancini, 20 Kanoute, 26 Marong. Allenatore: Filippi.

JUVE STABIA (3-5-2): 25 Russo; 13 Mulè, 28 Esposito, 4 Elizalde; 2 Lia (80′ Iannoni), 8 Scaccabarozzi, 14 Berardocco (77′ Caldore), 3 Rizzo (77′ Suciu); 33 Fantacci (62′ Borrelli); 10 Marotta, 17 Guarracino (63′ Bovo). A disposizione: 23 Lazzari, 26 Gianfagna, 18 Ripa, 31 Oliva. Allenatore: Padalino

ARBITRO: Cristian Cudini di Fermo (Dicosta-Teodori); IV ufficiale Davide Di Marco di Ciampino

MARCATORI: Luperini 6′, Berardocco 27′, Fantacci 48′, Marotta 67′ e 71′, Luperini 83′

NOTE: ammoniti Berardocco, Peretti, Accardi, Fantacci, Rauti, Bovo; espulso Lucca