La squadra tornerà ad allenarsi stamattina, poi partite alla volta di Reggio Calabria. Per Corini, però, iniziano ad affiorare le certezze, tanto più con un gruppo che ha ormai assunto una forma definitiva. L’assenza di Valente verrà tamponata da Di Mariano, che nel tridente con Brunori ed Elia si appresta a prendere la mattonella sulla sinistra.

La stessa in cui ieri e stato provato, in un’altra formazione, il capitano Floriano. Titolare fisso in questo avvio di stagione, nel ruolo di trequartista centrale, il numero 7 rosanero potrebbe trovare per la prima volta posto in panchina. A quel punto, si aprirebbe un altro rebus, quello sul nuovo destinatario della fascia di capitano: se Marconi dovesse essere preferito a Bettella in coppia con Nedelcearu, allora potrebbe spettare a lui. Altrimenti, la scelta del nuovo capitano potrebbe rivlarsi del tutto inedita, con l’ipotesi Brunori che inizia a farsi strada.