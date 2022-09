L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui dubbi di Corini in vista della formazione titolare da schierare domani contro la Reggina.

Tre ballottaggi e una certezza. Il Palermo si prepara a passare in pianta stabile al 4-3-3 e lo fa con gli ultimi arrivati in rampa di lancio. Non tutti sicuri di un posto, però, perché la formazione sta prendendo forma per 8/11. Gli altri, si decideranno nelle prossime ore. Bettella si gioca una maglia col rientrante Marconi, che ha scontato il turno di squalifica. Sala, di rientro dall’infortunio patito alla prima giornata di campionato, deve vedersela con Mateju, che farà la sua prima apparizione in distinta a Reggio Calabria.

Infine, a centrocampo si apre il dilemma tra il passato e il futuro: dare subito fiducia a Saric o provare Damiani da mezzala? Un dubbio che Corini scioglierà con ogni probabilità so-lo una volta passato lo Stretto, anche se il tecnico ha intenzione di dare minuti importanti all’italo-bosniaco prelevato dall’Ascoli. Se nell’undici di partenza o dalla panchina, però, lo si capirà nell’ultimo allenamento. Anche in questo caso, in orari anticipati rispetto al solito, perché la squadra va abituata alle temperature di domani, dato che si giocherà alle 14.