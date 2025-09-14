Giornale di Sicilia: “Poche sorprese, ma alcune novità. Le probabili formazioni di Südtirol-Palermo”

Poche sorprese, ma alcune novità. Il Palermo si prepara alla sfida col Südtirol con la certezza di ripartire dal 3-4-2-1. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi preferisce consolidare l’identità tattica costruita nelle ultime settimane, rinviando a più avanti il momento delle rotazioni.

L’unico vero cambiamento dovrebbe riguardare la difesa: Peda è in vantaggio su Diakité, reduce da un lieve problema intestinale e dal rientro tardivo dopo gli impegni in nazionale. Accanto a lui, davanti a Joronen, ci saranno Bani e Ceccaroni. Secondo quanto riportato ancora da Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico ha lavorato a fondo sugli automatismi durante la sosta, puntando a rendere più fluida la manovra.

A centrocampo, Augello è una certezza sulla corsia sinistra, mentre a destra resta vivo il ballottaggio tra Pierozzi e Gyasi, con il primo leggermente favorito. In mezzo, Ranocchia va verso la conferma, mentre resta aperta la sfida tra Segre e Gomes per una maglia da titolare.

La novità principale, evidenzia il Giornale di Sicilia nella cronaca firmata da Radicini, riguarda la trequarti: Palumbo sembra pronto per la sua prima da titolare con la maglia rosanero, dopo settimane di lavoro per ritrovare la miglior condizione. Sarà lui ad affiancare Brunori, ancora a caccia del primo gol stagionale in campionato.

Davanti, nessun dubbio: il terminale offensivo resterà Pohjanpalo, già leader tecnico della squadra. Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi vuole dare continuità al progetto, puntando su certezze consolidate e su un assetto che appare cucito su misura per il gruppo rosanero.