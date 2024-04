Palermo: iniziativa rivolta agli abbonati per il match contro la Sampdoria (FOTO)

Manca sempre meno a Palermo-Sampdoria, match della 32esima giornata di Serie B in programma sabato 6 aprile alle ore 16:15. In occasione della gara contro i blucerchiati, nella quale Michele Mignani farà il suo debutto da nuovo allenatore rosanero, il club siciliano, attraverso le Instagram stories, ha annunciato la seguente iniziativa per i suoi tifosi abbonati: “Sei abbonato e vuoi tirare un rigore sotto la Curva Nord? Rispondi ora ai quiz nell’app ufficiale del Palermo! I 5 più fortunati potranno realizzare il loro sogno nell’intervallo di Palermo-Sampdoria”

