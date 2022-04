L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’infermeria del Palermo ormai quasi vuota.

Somma recupera e torna ad allenarsi con i compagni. Nella seduta di ieri mattina a Tommaso Natale, il centrale è rientrato a disposizione di Baldini e ha lavorato col gruppo, prendendo anche parte all’esercitazione tattica finale, schierato come di consueto al centro della linea a quattro di difesa. Infermeria nuovamente vuota per il Palermo, che deve fare a meno del solo Pelagotti, atteso in settimana in città dopo l’intervento a cui si è dovuto sottoporre a Pisa. Il portiere, fermo per motivi di salute, dovrà ancora aspettare prima di poter tornare tra i pali. Nel giro di almeno un paio di settimane potrà togliere i punti e, in vista dei play-off, Baldini dovrebbe poter contare nuovamente sul suo numero 1.

Senza Pelagotti, nella seduta di ieri Massolo è stato affiancato dai giovani Misseri e Grotta. I due si sono alternati in porta in una delle due formazioni schierate a conclusione dell’allenamento per la partitella in famiglia. Da un lato, con l’ex Entella

tra i pali, Baldini ha provato una difesa a quattro composta da Buttaro, Lancini, Perrotta e Giron, in mediana Damiani ha affiancato De Rose, mentre la linea di trequartisti formata da Valente, Luperini e Felici ha supportato Soleri nel ruolo di unica punta. L’altro schieramento, con i due portieri presi in prestito dalla Primavera chiamati ad avvicendarsi tra i pali, la linea difensiva ha visto Accardi e Crivello sulle fasce, con Somma e Marconi in mezzo; Dall’Oglio e Odjer hanno agito in mediana, Silipo è stato schierato sulla destra con Floriano a sinistra e Fella si è piazzato alle spalle di Brunori. Doda ha fatto da «jolly», subentrando prima al posto di Giron, poi al posto di Somma. Nel pomeriggio di ieri, infine, Brunori e Soleri sono stati travolti dall’abbraccio di diverse centinaia di tifosi, accorsi allo store dello stadio per una sessione di foto e autografi con i due attaccanti.