L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla presenza dei tifosi del Palermo contro il Bari.

Il Bari non ha ancora messo in vendita i biglietti del settore ospiti per l’ultima sfida di campionato col Palermo, in attesa della riunione del Gos che deciderà sulla presenza o meno dei tifosi palermitani al «San Nicola».

Dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, intanto, è arrivato un primo via libera: per il big match del 24 aprile è indicata come misura organizzativa la vendita dei tagliandi, esclusivamente per il settore dedicato agli spettatori ospiti, ai residenti nella provincia di Palermo. Nessuna limitazione, dunque, legata all’adozione di programmi fedeltà (che il Palermo non ha). Nella gara d’andata al «Barbera», la presenza dei tifosi baresi venne autorizzata solo ai «sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione» del club pugliese.

Per la sfida dell’ultima giornata di campionato, quella che decreterà la posizione di classifica in cui il Palermo si presenterà ai playoff, non è specificata alcuna misura di questo genere. Dalle cronache del passato emergono screzi tra le due tifoserie. Nel 2018, nell’ultimo incontro tra le due squadre in Serie B, alcuni ultras baresi si sono resi protagonisti di atti di vandalismo al «Barbera», tra seggiolini e bagni divelti e bombe carta portate fin dentro il settore ospiti in curva sud.

