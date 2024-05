Palermo incompiuto. Il City riflette su tutto, c’è anche Inzaghi in corsa per la panchina

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e in particolar modo sui piani del City Group in vista della nuova stagione.

La scelta più importante è relativa all’allenatore. Per prendere Mignani, il Palermo di fatto ha dovuto rilevare il contratto biennale che il tecnico aveva col Bari. Ma lo stesso AD Gardini, annunciando l’accordo fino al 2025, lo presentò dicendo «però siamo tutti legati ai risultati». Mignani ha lavorato in una situazione obiettivamente compromessa con l’equilibrio che lo contraddistingue, ma al di là di alcune scelte discutibili (come la fiducia a Insigne nei playoff, con sacrificio di Di Francesco), la scintilla non è scoccata: i risultati parlano chiaro, in 10 partite 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

La società non può fare lo stesso errore di un anno fa, quando confermò Corini sotto contratto, nonostante una serie di perplessità che di fatto hanno appesantito l’atmosfera sin dall’inizio. Radiomercato fa già circolare nomi di allenatori che potrebbero essere papabili per il sistema City e i propositi ambiziosi del Palermo (Zanetti, Dionisi, Pippo Inzaghi), ma al momento non c’è nulla di concreto e le analisi sono rinviate almeno di una settimana.

