Un terribile incidente si è verificato poco dopo le 14 in via Messina Marine a Palermo. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, un autobus si è scontrato con 2 auto nella zona della Bandita. Un uomo, del quale ancora non si conoscono le generalità, è deceduto durante il trasporto in ospedale al Buccheri la Ferla. Altri tre sono feriti in maniera seria, secondo una prima ricostruzione, e sarebbero anche loro ricoverati. Secondo i primi riscontri, a provocare lo scontro sarebbe stato un sorpasso azzardato compiuto da una delle vetture coinvolte, una Golf e una Fiat 600, oltre al mezzo Amat