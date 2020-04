Intervenuto ai microfoni de “Il Quotidiano di Gela”, Giovanni Martello, ex ds di Gela e Enna, si è espresso così : «Il calcio è la mia vita, è normale che manchi, però è opportuno farne a meno in questo momento. Palermo in Serie D un altro anno? Sarebbe impensabile, per questo non vorrei essere nei panni di chi deve decidere per quale soluzione propendere se non si potesse ricominciare. Gela? Lo seguo sempre, un pezzo del mio cuore è sempre biancazzurro».