Il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Manchester.

Ecco le sue parole:

«Stare qui è una grande opportunità lavorativa. Ringraziamo City Group, abbiamo la possibilità di lavorare bene in strutture bellissime. Stiamo cercando di sfruttare al meglio questa opportunità per lavorare al massimo e conoscerci meglio. Penso che per il City Group acquisire il Palermo sia stata una grande opportunità. Loro sono vicini e fondamentali per il futuro della squadra. Dobbiamo portare il Palermo dove merita. Per i ragazzi stare qui è una motivazione in più ma anche il nostro centro sportivo rappresenterà determinati valori; non sarà grande come questo ma della stessa importanza. Qui abbiamo visto il massimo. Mi ha fatto piacere conoscere il direttore Soriano. La loro presenza è un grande segnale da parta della proprietà. Il centro sportivo crea identità e cultura, in Italia qualcosa si è mosso negli ultimi anni. È fondamentale per tutti i club».