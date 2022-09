Il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Manchester.

Ecco le sue parole:

«Tanti aspetti di questa esperienza ci potranno servire per costruire al meglio la nostra casa. Questa connessione ci permetterà di costruire al meglio il nostro futuro. Spesso il presidente mi ricorda dov’era il Palermo il 30 di marzo, poi si è trovato in Serie B e per me è stato un grande insegnamento: nella vita puoi fare di tutto. C’è spazio per fare tutto, l’importante è lo spirito e penso alla partita col Genoa, poi la gente ti spinge e ti aiuta. Mi è dispiaciuto non consolidare quell’atteggiamento a Frosinone».