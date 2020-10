A Palermo tutti indossano la mascherina. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, facendo un giro per le vie del centro storico di Palermo indossano la mascherina.

Il messaggio sulla necessità di adoperare le protezioni per viso e naso, almeno in questo ore, sembra essere passato.





Situazione in netto contrasto rispetto a quanto visto nelle serate della movida nel corso delle quali tantissimi giovani in giro per locali non indossavano le mascherine.