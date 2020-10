Intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato degli obiettivi della squadra brianzola. Ecco le sue parole:

«Il nostro obiettivo è chiaro, puntiamo alla promozione in Serie A: se dovessimo mancarlo avremo fallito. Il progetto iniziale prevedeva la promozione in 24 mesi e lavoriamo per questo.





Brocchi? E’ un ottimo allenatore, utilizza un modulo offensivo e questo piace molto alla dirigenza».