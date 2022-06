La data della promozione in B del Palermo resterà sempre nel cuore e nella mente dei palermitani, ma da oggi anche sulla pelle di alcuni calciatori rosanero.

Perrotta, Massolo e Soleri, hanno fatto insieme un tatuaggio per ricordate il grande traguardo raggiunto.

Il messaggio tatuato dice: “La gioia nasce dal sacrificio, non ci sono eroi i grandi imprese. C’è la determinazione di persone semplici che non si arrendono mai. 12/06/2022”. In alto una foto pubblicata sulle stories.