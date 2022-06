Come si legge su “TMW” dopo Zdenek Zeman, che sarebbe alla terza avventura in biancazzurro, e Alberto Colombo spunta un nuovo nome per la panchina del Pescara.

In attesa dell’ingresso dei soci australiani e dell’annuncio di Daniele Delli Carri come nuovo direttore sportivo infatti il club si starebbe muovendo per Silvio Baldini, grande protagonista della promozione ai play off del Palermo.

Il club rosanero vorrebbe trattenere il tecnico toscano, ma il possibile cambio di proprietà potrebbe mutare lo scenario.