Palermo, in arrivo ondata di calore: domani allerta arancione per rischio incendi

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso n. 105 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 di domani, 31 maggio 2024, e per le successive 24 ore. A Palermo è previsto un livello di allerta classificato come ARANCIONE.

L’avviso n. 105 emesso dalla Protezione civile regionale segnala un elevato rischio di incendi e ondate di calore per la giornata di domani, 31 maggio 2024. Per la città di Palermo, in particolare, è stato decretato un livello di allerta arancione, indicativo di una situazione potenzialmente pericolosa ma non ancora critica.

Il livello arancione sollecita una maggiore vigilanza e invita la popolazione e le autorità locali a prendere misure precauzionali adeguate per mitigare il rischio. È consigliabile che i cittadini evitino attività all’aperto che possano generare scintille o fiamme, come l’uso di barbecue o attrezzi agricoli che possano innescare incendi. Inoltre, è importante seguire raccomandazioni specifiche per proteggersi dalle alte temperature, come rimanere idratati, evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde, e utilizzare ventilatori o aria condizionata per mantenere freschi gli ambienti interni.

Le autorità potrebbero anche considerare la chiusura di parchi, riserve naturali e altre aree a rischio incendio, nonché intensificare la sorveglianza e la prontezza degli interventi dei vigili del fuoco. Inoltre, sistemi di allerta e comunicazione dovrebbero essere prontamente attivati per informare tempestivamente la popolazione di eventuali sviluppi o necessità di evacuazione. L’allerta arancione richiede quindi una collaborazione attiva tra cittadini, autorità locali e servizi di emergenza per prevenire danni e garantire la sicurezza di tutti.