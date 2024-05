Palermo, paura all’ospedale Cervello: crolla il controsoffitto di un laboratorio

Crolla il controsoffitto di un laboratorio del padiglione B dell’ospedale Cervello di Palermo. Come riporta Ansa.it, sezione Sicilia, è successo prima che nei locali entrasse il personale. Nel laboratorio Hla i sanitari si occupano della tipizzazione del Dna umano, processi necessari a tanti scopi fra cui la compatibilità degli organi in occasione di donazioni e trapianti o di inserimento in lista di pazienti da trapiantare. Un laboratorio che lavora in stretto contatto con il Crt, il centro regionale trapianti.

