La Ztl non partirà il 18 maggio: il sindaco fa un passo indietro dopo le tensioni scatenate dall’annuncio dell’avvio del provvedimento il 18 maggio. “Ho ritenuto utile comunicare alla giunta che dopo gli imminenti provvedimenti del governo nazionale, che certamente avranno un impatto sull’organizzazione delle attività economiche e sulla possibilità di mobilità dei cittadini, proporrò i conseguenti provvedimenti su modalità e tempistica di misure di tutela ambientale e Ztl per l’indispensabile controllo dei valori dell’inquinamento atmosferico.” Una retromarcia dopo l’annuncio di sabato scorso con l’esecutivo che giustificava l’urgenza di ripartire con il rischio che un aumento dello smog avrebbe creato sulla salute pubblica. La giunta aveva annunciato, come riporta Repubblica, permessi gratuiti per consegne a domicilio e operatori sanitari e la proroga della validità dei pass. Ma gli aggiustamenti non hanno convinto nè le associazioni di categoria nè i consiglieri comunali che mercoledì avrebbero votato in aula una mozione per chiedere il rinvio.