Una quarantena di 14 giorni per tutta la squadra in caso di positività anche di un solo componente del collettivo: è questa la richiesta che, secondo quanto riportato da Sky il Comitato Tecnico-Scientifico che lavora a supporto del Governo ha fatto alla FIGC per concedere la ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal prossimo 18 maggio.