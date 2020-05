Controllo a sorpresa della polizia durante gli allenamenti del LASK, capolista d’Austria prima dello stop arrivata in questa stagione fino agli ottavi di Europa League. Come riporta il portale del quotidiano locale Kurier, la squadra di Pasching avrebbe ricevuto una visita inaspettata durante l’allenamento odierno, volta a controllare che fossero rispettate tutte le norme di sicurezza imposte dal protocollo per la ripresa del calcio. Il massimo campionato austriaco, infatti, dovrebbe ripartire ufficialmente tra fine maggio e inizio giugno.