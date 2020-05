La Federazione bielorussa ha confermato l’annullamento di due gare per il prossimo weekend. Una partita di Prima Divisione, tra Minsk e Neman Grodno, era prevista il 15 maggio ed è stata annullata per possibili casi di Covid tra la squadra di Minsk. L’altra partita fra Arsenal Dzerzinsk e Lokomotiv Gomel, leader di seconda divisione, è stato rinviato nonostante la data fissata fosse del 16 maggio. Quello bielorusso è l’unico campionato europeo che non si è fermato.