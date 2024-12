Corriere dello Sport: “Palermo, il segnale di De Sanctis”

Il segnale di De Sanctis. Per quanto ufficialmente motivata con la chiusura del girone d’andata e la necessità di fare un bilancio del periodo, la presenza del direttore sportivo Morgan De Sanctis nel dopo gara al posto dell’allenatore rappresenta una novità significativa per le abitudini del Palermo. Come evidenziato oggi da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, è la prima volta che accade in tre anni di gestione targata City Group e rappresenta un segnale di apertura rispetto a un sistema consolidato che, almeno all’esterno, aveva lasciato qualche dubbio. Dubbi amplificati dai risultati negativi, che hanno reso l’ambiente ancora più critico e teso.

Non che una dichiarazione in più possa servire a vincere le partite, ma – come sottolineato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport – il fatto di aver scaricato per lungo tempo il peso delle responsabilità “ufficiali” solo sulle spalle degli allenatori ha finito per mettere in difficoltà prima Corini e poi Dionisi. Questo ha esposto i tecnici a critiche continue, forse togliendo loro anche un po’ di serenità.

Dionisi, dal canto suo, ha più volte ribadito di non vivere la presenza in conferenza stampa come un obbligo e, come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, era pronto a presentarsi in sala stampa anche giovedì sera. Tuttavia, il club ha scelto di far parlare il direttore sportivo, affrontando così argomenti più ampi, compreso il mercato. Una mossa che, vista la contestazione in corso, è apparsa quanto mai opportuna per evitare che il bersaglio restasse unicamente l’allenatore.

Dionisi tornerà comunque a parlare oggi, con un’intervista al sito ufficiale, alla vigilia della difficile trasferta di Cittadella.