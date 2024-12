Corriere dello Sport: “Palermo senza pace”

Nemmeno il ritorno alla vittoria ha sancito la pace con un ambiente divenuto decisamente bollente. La squadra è uscita fra i fischi, forse anche ingenerosi, ma il prodotto resta ancora troppo al di sotto delle aspettative che il Palermo aveva su se stesso. Come evidenziato oggi da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo ha sottolineato dopo la gara col Bari che 24 punti, solo 6 vittorie e soprattutto 7 sconfitte al termine del girone d’andata rappresentano un bottino del tutto insoddisfacente. La consapevolezza di questo da parte della dirigenza è un buon punto di partenza, ma andrà necessariamente corroborata dai risultati.

A sole 70 ore di distanza, infatti, si torna subito in campo a Cittadella contro una squadra che, come ricordato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, ha battuto il Palermo negli ultimi tre confronti diretti senza mai subire gol. La sfiducia che si respira nell’ambiente potrà essere ricucita solo attraverso la continuità, magari sfatando il tabù che vede il tecnico Alessio Dionisi ancora a secco di due vittorie consecutive in questo campionato.

Soluzioni tattiche. Una vittoria sporca e faticosissima può almeno infondere un pizzico di convinzione alla squadra, che nella ripresa contro il Bari è apparsa bloccata dalla paura, lasciando troppa iniziativa all’avversario. Tuttavia, ha resistito grazie anche alla prestazione del giovane Desplanches, bravo a superare lo choc dell’errore col Sassuolo. Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’aspetto tattico su cui Dionisi sta lavorando appare al momento quasi secondario rispetto alle insicurezze psicologiche, che sono quelle che paiono maggiormente pesare sul gruppo.

Dionisi ha provato a cambiare modulo e interpreti, optando per due punte e riciclando Brunori, che resta comunque sul mercato. Ha trovato inoltre maggiori soluzioni con Le Douaron, primo giocatore rosanero in stagione a segnare per due gare consecutive. Il tandem dovrebbe essere confermato domani, ma vista la distanza ravvicinata tra le partite, molte scelte dipenderanno dal recupero fisico dei singoli.