Corriere dello Sport: “Dionisi costretto a cambiare ancora. Le probabili formazioni di Cittadella-Palermo”

Sfida delicata tra Cittadella e Palermo. A poche ore di distanza dalla vittoria contro il Bari, il Palermo si prepara ad affrontare il Cittadella in una trasferta insidiosa. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la squadra di Dionisi è chiamata a confermarsi e a sfatare il tabù che vede il tecnico ancora a secco di due successi consecutivi in questo campionato. Per il Cittadella, invece, l’obiettivo è consolidare la propria posizione in classifica, puntando su compattezza e solidità difensiva.

Nelle probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, Dal Canto potrebbe riproporre Vita sulla trequarti, confermando D’Alessio sulla fascia destra, vista anche l’assenza di Negro per infortunio. Per il Palermo, invece, Dionisi potrebbe optare per Gomes a centrocampo, mentre Vasic e Pierozzi, rimasti a riposo contro il Bari, scalpitano per un posto. Confermato il tandem d’attacco Brunori-Le Douaron, con Di Mariano e Ceccaroni ancora da valutare.

Probabili formazioni

Cittadella (3-5-1-1):

Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; D’Alessio, Tronchin, Casolari, Amatucci, Masciangelo; Vita; Pandolfi.

A disposizione: Scquizzato, Rizza, Piccinini, Cecchetto, Branca, Magrassi, Cassano, Desogus, Voltan, Rabbi, Ravasio.

Allenatore: Dal Canto.

Palermo (3-5-2):

Desplanches; Baniya, Nikolaou, Nedelcearu; Diakitè, Segre, Ranocchia, Gomes, Lund; Brunori, Le Douaron.

A disposizione: Nespola, Sirigu, Buttaro, Pierozzi, Ceccaroni, Vasic, Verre, Saric, Insigne, Di Francesco, Appuah, Henry.

Allenatore: Dionisi.