Gds: “Finalmente Le Douaron. Palermo, una freccia in più”

Le Douaron, segnali di svolta per il Palermo. Se il gol al Sassuolo era stato un segnale incoraggiante, quello al Bari rappresenta una conferma che qualcosa, forse, sta finalmente sbocciando. Come riportato oggi dal Giornale di Sicilia a firma di Alessandro Arena, Le Douaron è il primo rosanero a segnare in due partite consecutive nella stagione 2024/25. Un risultato che premia il lavoro portato avanti tra difficoltà e critiche iniziali, dimostrando una crescita evidente rispetto alle prime apparizioni, giudicate incolori e deludenti.

La rete contro il Bari potrebbe aver salvato la panchina di Dionisi, anche se – come sottolinea il Giornale di Sicilia – servirà mantenere alta la concentrazione nella trasferta di Cittadella per dare continuità e alimentare nuove ambizioni di classifica. Per ora, la speranza è che la ritrovata vena del francese possa rappresentare un tassello importante verso un campionato più sereno, consapevoli che servirà molto di più rispetto ai novanta minuti visti contro i pugliesi.

Segnali positivi. Al di là del gol, la prestazione del numero 21 è stata ampiamente positiva. Sempre presente sui calci piazzati, rapido sulle seconde palle e volenteroso nel pressing, Le Douaron ha dimostrato grande impegno. L’applauso ricevuto dal Barbera al momento della sostituzione – osserva il Giornale di Sicilia – è il giusto premio per l’impegno e il segnale di un rapporto in miglioramento con la tifoseria, dopo i fischi ricevuti contro il Catanzaro.

I primi segnali erano arrivati già contro i giallorossi, quando una sua sponda aveva propiziato il gol di Nikolaou. Poi è arrivato il primo centro contro il Sassuolo e il gol contro il Bari, sfruttando un errore in mischia di Falletti. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, il Palermo ha bisogno di un attacco più prolifico: i 19 gol in altrettante partite sono un bottino insufficiente per coltivare ambizioni di promozione. Ecco perché la crescita di Le Douaron può rivelarsi determinante per rilanciare la squadra, che dovrà necessariamente alzare i ritmi nel girone di ritorno per centrare almeno i play-off.

Intesa con Brunori e futuro. L’ex Brest, titolare nelle ultime tre gare, ha mostrato un’intesa sempre migliore con Brunori. Secondo il Giornale di Sicilia, la coppia dovrebbe essere confermata anche contro il Cittadella, garantendo più velocità rispetto a Insigne ed Henry. Cavalcare il buon momento dei due attaccanti può essere la chiave per affrontare un avversario che ha spesso creato problemi ai rosa.

Nel frattempo, si guarda già al mercato del 2025 per rinforzare il reparto offensivo, ma con un Le Douaron in crescita la fiducia può aumentare. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, il francese sa di poter fare ancora meglio e le esultanze contenute dopo i gol sono indicative della sua consapevolezza.

Dionisi sembra ormai convinto delle sue qualità, mentre la piazza comincia ad apprezzare il suo impegno. Ora, però, servirà continuità e una risposta collettiva: per tentare una risalita verso la Serie A serviranno gli stessi atteggiamenti mostrati dal francese, ma da parte di tutta la squadra.