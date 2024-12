Gds: “Brunori, operazione rilancio o passo d’addio?”

Brunori torna titolare e il Palermo ritrova la vittoria. Dopo oltre due mesi e mezzo (l’ultima volta il 6 ottobre contro la Salernitana), Matteo Brunori è tornato in campo dal primo minuto. Come sottolineato oggi da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il ritorno del capitano ha coinciso con la vittoria dei rosanero, che mancava da tre partite segnate solo da sconfitte. Certamente il merito non è solo del numero 9, visto che il gol decisivo è stato realizzato da Le Douaron, ma è altrettanto vero che la squadra ha mostrato un atteggiamento e un modo di giocare diverso rispetto al recente passato.

Spesso Brunori è stato cercato con lanci lunghi in verticale, consentendo al Palermo di guadagnare più profondità. Con i suoi movimenti, ha anche creato spazi utili per il compagno di reparto francese, apparso più sicuro e coinvolto nel gioco. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, la sensazione è che tra i due attaccanti ci sia già una buona intesa, un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale nelle prossime partite.

Un ritorno atteso. Una rondine non fa primavera, ma – secondo il Giornale di Sicilia – i segnali di cambiamento erano già nell’aria da una ventina di giorni. Già alla vigilia della sfida con il Catanzaro sembrava che Brunori potesse partire titolare, ma un fastidio al polpaccio lo aveva costretto a entrare solo nella ripresa. Stesso copione contro il Sassuolo, fino alla maglia da titolare con fascia da capitano contro il Bari, dove ha disputato una partita di sacrificio al servizio della squadra.

Il futuro resta incerto. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il futuro di Brunori non è ancora del tutto definito. In conferenza stampa, il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha chiarito la posizione del capitano: «Matteo continua a essere al centro del progetto, non è un giocatore come gli altri e lo sarà finché resterà qui. Se merita di giocare, gioca. Tutti i giocatori sono sul mercato e tutti non lo sono».

Un discorso generale, che lascia aperta qualsiasi possibilità, anche quella di una cessione a gennaio. Il mercato invernale è imprevedibile e la partita contro il Bari potrebbe essere stata l’ultima al Barbera per l’attaccante italo-brasiliano. Tuttavia, come sottolineato dal Giornale di Sicilia, l’augurio è che non sia così. Brunori, con il suo valore tecnico e la leadership dimostrata nelle ultime stagioni, può ancora essere un punto di riferimento per un Palermo che punta ai piani alti della classifica.

Verso Cittadella. Con la sfida di Cittadella alle porte, Brunori cercherà di confermare il suo spazio in attacco. La coppia con Le Douaron sembra funzionare e, come osserva il Giornale di Sicilia, rinunciare al capitano avrebbe senso solo in caso di un’alternativa immediatamente più efficace. Per ora, Dionisi sembra intenzionato a puntare su di lui dal primo minuto, nella speranza di continuare a sfruttare il momento positivo per rilanciare le ambizioni del Palermo in campionato.