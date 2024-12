Gds: “Palermo. Occhio a Pandolfi, la bestia nera che si presenta sempre alla fine”

Pandolfi, il giustiziere del Palermo. Quattro partite, quattro vittorie, quattro gol segnati. È arrivato il giorno tanto atteso quanto temuto dai tifosi del Palermo: affrontare Luca Pandolfi. Come riportato oggi da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’attaccante del Cittadella ha uno score da incubo contro i rosanero, avendo segnato in tutte e quattro le partite giocate contro di loro, con un impressionante 100% di realizzazione.

Che sia in casa o in trasferta, Pandolfi ha sempre punito la difesa del Palermo con reti decisive, che hanno portato punti pesanti ai granata. La prima firma risale al 25 novembre 2020, quando l’attaccante vestiva la maglia della Turris in Serie C. Quel giorno espugnò il Barbera con un gol al 95’, regalando la vittoria per 1-0 ai campani. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, Pandolfi ha costruito la sua fama di killer del Palermo segnando in tre occasioni nei minuti di recupero, lasciando i rosanero con l’amaro in bocca.

L’incubo continua. Lo scorso anno, il Palermo ha incrociato Pandolfi in Serie B e il risultato non è cambiato. L’attaccante napoletano ha colpito sia all’andata che al ritorno. Nella sfida d’andata, il Cittadella vinse 1-0 grazie a un gol segnato in extremis sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al ritorno, il copione si è ripetuto con Pandolfi che ha aperto le marcature dopo appena 26 minuti, avviando il 2-0 finale che ha lasciato i rosanero senza appello.

La maledizione prosegue. Anche in questa stagione Pandolfi si è confermato il peggior incubo per il Palermo. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, nel match d’andata al Barbera è stato ancora una volta decisivo. Dopo aver subito per gran parte della gara, il Cittadella ha colpito con una zampata del numero 7, che ha dribblato Ceccaroni e infilato un tiro sotto la traversa, beffando Desplanches. Un’altra vittoria esterna dei veneti, firmata, neanche a dirlo, da Luca Pandolfi.

Massima attenzione. Il match di domani avrà un sapore speciale per Pandolfi, che si conferma il pericolo numero uno per la difesa rosanero. Come sottolineato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la retroguardia del Palermo dovrà rimanere concentrata per tutti i 90 minuti, e oltre, visto che Pandolfi ha dimostrato di trasformarsi in un cecchino infallibile ogni volta che vede rosanero.

L’obiettivo del Palermo sarà quello di cancellare questo incubo e trasformarlo in un brutto ricordo. Servirà una prestazione attenta e determinata per evitare un altro capitolo amaro contro un giocatore che, quando incontra i rosa, sembra trasformarsi come un toro davanti a un drappo rosso.