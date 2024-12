Gds: “Palermo, si ferma anche Di Francesco?”

Il Palermo prepara la sfida al Cittadella. Dopo il successo contro il Bari, il Palermo è tornato ieri pomeriggio ad allenarsi a Torretta in vista della prossima gara contro il Cittadella. Come riportato oggi da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la squadra ha svolto una seduta differenziata: i titolari del match di giovedì hanno effettuato un lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo si è concentrato su esercizi specifici.

Nello specifico, secondo quanto evidenziato dal Giornale di Sicilia, sono state svolte esercitazioni sulla fase offensiva, seguite da un allenamento didattico difensivo con una simulazione 6 contro 4. La sessione si è poi conclusa con una partitella 5 contro 5 su campo ridotto per mantenere alta l’intensità in vista dell’impegno ravvicinato.

Problemi fisici per Di Mariano e Di Francesco. Sul fronte infortuni, come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Di Mariano è sempre più vicino al forfait. L’esterno è finito out poco prima del match contro il Bari a causa della riacutizzazione di una gonalgia, conseguente a un trauma contusivo subito contro il Sassuolo. La sua assenza rischia di essere confermata anche per la trasferta di Cittadella.

Dubbi anche su Di Francesco, che è stato sostituito all’intervallo contro il Bari. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma la sua presenza per il match del Tombolato resta in bilico.

Verso il Cittadella. Il Palermo cercherà di dare continuità al risultato positivo ottenuto giovedì per consolidare la propria posizione in classifica. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, Dionisi dovrà fare i conti con le condizioni fisiche di alcuni elementi chiave, cercando le soluzioni migliori per affrontare un avversario storicamente ostico come il Cittadella.