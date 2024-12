Gds: “Palermo. Al giro di boa il bilancio è in rosso, sono gli stessi punti di due anni fa”

Palermo, serve una svolta nel girone di ritorno. Ventiquattro punti in 19 partite rappresentano un bottino insufficiente per una squadra che ambiva a posizionarsi stabilmente nelle zone alte della classifica. Come riportato oggi da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la consapevolezza di dover invertire la rotta è chiara a tutti: società, giocatori, tecnico e staff. Per rimettersi in carreggiata e recuperare il terreno perso nella prima metà del campionato, il Palermo dovrà cambiare radicalmente passo nel girone di ritorno.

Un confronto deludente. Secondo quanto analizzato dal Giornale di Sicilia, se il rendimento dovesse restare invariato, i rosanero chiuderebbero il torneo con 48 punti, segnando il peggior risultato in Serie B nei tre anni sotto la proprietà del City Football Group. Un dato preoccupante, soprattutto se confrontato con i 49 punti della stagione 2022/23, quando il Palermo, da neopromosso, sfiorò i play-off con un nono posto.

Differenze rispetto allo scorso anno. L’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia come, un anno fa, i rosanero avessero 8 punti in più al giro di boa e occupassero il sesto posto in classifica, a sole tre lunghezze dalla seconda posizione. Tuttavia, un girone di ritorno deludente, con altri 24 punti raccolti, condannò la squadra a giocarsi i play-off da una posizione di svantaggio. Nonostante il cambio di guida tecnica con Mignani subentrato a Corini, il Palermo venne eliminato in semifinale dal Venezia, poi promosso in Serie A.

Un obiettivo ancora raggiungibile. Quest’anno la situazione appare più complicata. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, oltre ai punti mancanti, pesano anche le ambizioni dichiarate a inizio stagione, che sembrano oggi ridimensionate a causa del margine accumulato dalle prime tre squadre in classifica.

Per tornare in corsa, servirà una media di quasi due punti a partita nel girone di ritorno, un ritmo mantenuto fin qui solo dalle squadre di vertice. Un simile rendimento porterebbe i rosanero a quota 62 punti, che lo scorso anno sarebbero valsi il quinto posto, dietro alla Cremonese (67).

Ripartire dalla vittoria con il Bari. La vittoria contro il Bari può rappresentare un punto di partenza, ma come evidenziato dal Giornale di Sicilia, ora il Palermo dovrà premere sull’acceleratore per non perdere ulteriori posizioni. La strada è in salita, ma con una maggiore continuità di risultati, l’obiettivo play-off può ancora essere alla portata.