Palermo, il saluto dell’ex direttore commerciale Amenta: “Orgoglioso dei risultati raggiunti in un periodo così breve”

Rosolino Amenta, ormai ex direttore commerciale del Palermo FC, ha voluto concludere la sua esperienza con il club con un messaggio di ringraziamento e orgoglio condiviso su LinkedIn. Nel suo post, Amenta ha messo in evidenza i traguardi raggiunti durante la stagione 2023/24, sottolineando la crescita significativa dei ricavi commerciali del club, pari al +54%. Tra i risultati più importanti:

+25% nei ricavi da sponsorizzazioni, ottenuti rivedendo la strategia e puntando su brand internazionali in linea con l’identità del club.

+115% nel merchandising, grazie alla gestione diretta delle operazioni di vendita al dettaglio, sia online che offline, che ha portato a un forte incremento nelle vendite, in particolare delle maglie ufficiali.

+35% nell’ospitalità, con il miglioramento degli spazi esistenti e l’introduzione di nuove aree e servizi dedicati agli ospiti.

Amenta ha anche ricordato il valore delle partnership strategiche e delle collaborazioni strette durante il suo mandato, che hanno contribuito a rafforzare il posizionamento del Palermo FC nel panorama calcistico. Ha rivolto un ringraziamento speciale al City Football Group per l’opportunità concessa e al presidente Dario Mirri, di cui ha elogiato la passione e la visione.

Concludendo il suo messaggio, Amenta ha lasciato un accenno alle sue prossime sfide professionali, promettendo aggiornamenti a breve. Un’eredità importante, la sua, per il futuro del club rosanero.