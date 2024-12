Grosso presenta Sassuolo-Palermo: «Affrontiamo squadra di qualità»

L’ex calciatore rosanero ed attuale tecnico del Sassuolo Fabio Grosso, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Palermo. Il tecnico ha parlato oltre che della sfida, anche del momento dei neroverdi.

«Mi piacerebbe ricevere belle prestazioni dai ragazzi, piene, ricche di contenuti perché siamo ben consapevoli che c’è bisogno di volta in volta di alzare il livello e ci siamo preparati per provarci. Domani è una trappola o è un’occasione per alzare il livello? Per me è una partita in cui affrontiamo avversari di grande qualità. Conosco molto bene le persone che stanno costruendo quel progetto, so quello che vogliono e sono destinati a ottenerlo. Affrontiamo una squadra con qualità e che non ha per ora rispettato i valori e le aspettative ma questo rende la gara molto complessa. Noi ci siamo preparati per una grande prestazione perché la partita va fatta piena in tutti i suoi momenti, riconoscere quello che serve nei vari momenti, essere pronti ad agire e a reagire e poi le prestazioni portano al miglior risultato possibile. Loro arrivano stra-contestati? Questo fa parte delle difficoltà che abbiamo elencato prima. Le cose che conosciamo devono diventare un vantaggio. Sappiamo che tipo di qualità hanno all’interno, sappiamo cosa si dice di noi, ma siamo dentro questo sport da tanti anni per fare l’errore di perdere lucidità ed equilibrio ma noi vogliamo mantenerli senza andare troppo in alto o troppo in basso essendo pronti di volta in volta per scontrarci con l’avversario di turno per mostrare le qualità ma per farlo dobbiamo arrivare pronti all’appuntamento».

«Quali sono i tempi di recupero di Mulattieri? Abbiamo fuori tre ragazzi: Romagna, Mulattieri e Volpato. I tempi di recupero li stiamo valutando e capiremo nei prossimi giorni quanto avremo fuori questi ragazzi ma avremo a disposizione tutti gli altri e io ho grandissima fiducia in tutti i componenti della rosa e cercheremo di fare le scelte migliori per affrontare questa gara. Più emozionato per la sfida da ex con il Frosinone o quella con il Palermo? Fare il paragone non è bello. Sono passati 20 anni da quando ho passato due anni e mezzo a Palermo. Sono stato benissimo in quella città, sono stato benissimo e ho ancora dei legami solidi che mi hanno accompagnato negli anni. Ricordo benissimo la città e il tifo, non mi piace fare paragoni ma anche Palermo fa parte del mio passato e che mi fa risvegliare sempre ricordi molto positivi. Pisa? Non lo abbiamo mai commesso questo errore e non lo commetteremo. Siamo focalizzati su quello che arriva, tutte le nostre energie sono indirizzate su questa partita che necessita di tantissime qualità per affrontare degli avversari di primissimo livello. Il Palermo ha la terza miglior difesa? Non l’ho ancora deciso altrimenti l’indizio te l’avrei anche dato, non cambia granché avere questo tipo di segreti. So di avere tanti ragazzi bravi e tutti hanno qualità belle per partecipare alle partite. Non ho ancora deciso come la inizieremo e come la svolgeremo. Mi dispiace per i ragazzi che sono stati protagonisti di questa prima parte e ci mancheranno ma ho fiducia nei ragazzi a disposizione».